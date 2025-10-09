Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

BoJ deve ser cauteloso com novos aumentos de juros, diz assessor de provável nova premiê

BoJ deve ser cauteloso com novos aumentos de juros, diz assessor de provável nova premiê

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Banco do Japão (BoJ, na sigla em inglês) deve agir com cautela ao considerar novos aumentos de juros, segundo Etsuro Honda, conselheiro econômico próximo de Sanae Takaichi, provável próxima primeira-ministra do país. Segundo a Reuters, Honda afirmou que "o Japão está em um estágio delicado, em que a mentalidade deflacionária de longa data está gradualmente cedendo a uma visão mais positiva da inflação". "Espero sinceramente que eles o BoJ não aumentem os juros agora."

De acordo com o Japan Times, o economista reiterou que uma alta neste mês seria prematura, avaliando que "um aumento em outubro é provavelmente difícil" e que "não vejo problema se for elevado em 25 pontos-base em dezembro".

As declarações reforçam a expectativa de que o banco central adie o próximo movimento, após a vitória de Takaichi na liderança do Partido Liberal Democrata.

Discípula do ex-premiê Shinzo Abe, Takaichi é associada ao legado da "Abenomics", combinação de estímulo fiscal e política monetária flexível.

Honda, um dos arquitetos desse programa, disse ao jornal japonês que a líder "quer que o BoJ prossiga com cautela" nos ajustes, embora sem definir prazo.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar