BC reagiu quando se questionou a funcionalidade da política monetária, diz diretor

O diretor de Política Monetária do Banco Central, Nilton David, disse nesta quinta-feira, 9, que o ciclo de alta no juro, iniciado em dezembro do ano passado, se deu em um momento em que havia questionamentos sobre a funcionalidade da política monetária. "A gente via um processo de questionamento se as coisas estavam andando de fato como deveriam. Vimos o enfraquecimento da moeda e as expectativas de inflação bastante elevadas. Então questionou-se a funcionalidade da política monetária naquele momento e causou aquela volatilidade", lembrou o diretor do BC, que participou nesta quinta-feira de evento da Câmara Espanhola, em São Paulo. Ele destacou que naquele contexto o BC se comprometeu com três altas de 1 ponto porcentual na Selic, levando a um juro mais alto do que o imaginado pelo mercado. "Isso fez com que o ciclo de aperto monetário fosse bastante mais curto do que imaginado, e mais agudo, com uma reação bastante firme do Banco Central", frisou Nilton, destacando que o cenário foi bastante atípico, já que mesmo com um juro bastante alto, tanto a inflação corrente quanto as expectativas estavam igualmente altas, acima de 5%.

Nilton David reforçou, porém, que a transmissão da política monetária para as expectativas não é imediata e que, ao fim, a decisão do BC de interromper o ciclo de ajuste monetário neste ano tem se provado acertada. Aceitação da decisão De acordo com o diretor do BC, essa decisão da autoridade monetária de interromper o ciclo de alta do juro, mesmo sem que as expectativas de inflação estivessem plenamente ancoradas se mostrou uma decisão correta e bem aceita pelo mercado financeiro. "O Banco Central fez isso e o mercado imediatamente acatou. Ou seja, a conclusão que se chegou foi que essa decisão do BC de não ter que esperar, o que normalmente se esperaria em outros ciclos, que é ver a expectativa cair para interromper o ciclo, foi muito bem aceita", afirmou Nilton. Neste contexto, ele destacou que esse "acerto" pôde ser visto a partir da redução da volatilidade nas curvas longas de juro.

Cenário Ao comentar sobre o cenário econômico recente do País, Nilton destacou que a expectativa é de um crescimento menor da economia neste e no próximo ano, após quatro anos de surpresas para cima com a atividade. Esse contexto, acrescentou o diretor do BC, fez com que o crescimento do PIB estivesse acima do potencial da economia, e em um momento de desemprego baixo e inflação corrente acima da meta. O cenário de expectativas desancoradas, disse ainda Nilton, é algo que segue incomodando o BC e que reforça a percepção de que os juros ainda ficarão parados por período prolongado. Na avaliação de Nilton, o atual ciclo monetário é também um pouco diferente de outros momentos, principalmente por conta do nível alto de incerteza global e pelo contexto em que se deu as alta dos juros.

"O atual ciclo é bastante particular e único, desde a sua gênese. O ciclo começou pela interrupção de um processo de afrouxamento monetário do ciclo anterior. Ou seja: os juros não haviam caído completamente Notou-se uma reversão das tendências de inflação e atividade naquele momento e decidiu-se pausar os cortes. E logo na sequência a Selic voltou a subir, então nunca partiu de um nível de juros baixo, por assim dizer", frisou o diretor do BC. Estabilidade da moeda O diretor de Política Monetária do Banco Central destacou que a manutenção de um câmbio estável é um dos vetores que podem ajudar na moderação da inflação e, consequentemente, fazer com que as expectativas convirjam para mais perto da meta, de 3%.

A avaliação foi feita quando ele foi perguntado se tinha preferência por uma desinflação que acontece via desaceleração da atividade ou com ajuda do câmbio. "Não tenho preferência, sou bastante agnóstico e cada variável cumpre seu papel no processo. Tudo se soma para trazer a inflação à meta. É um conjunto, não tem preferência. Aliás, se fosse apenas um pilar desses, não conseguiria resolver o problema, tem que ser sempre um pacote", afirmou ele. No caso do câmbio, Nilton reforçou que tem havido menos volatilidade agora, o que é positivo. Segundo ele, essa queda na volatilidade é um sinal que reforça que há um consenso de que o BC está fazendo "a coisa certa". Em relação à volatilidade anterior, não só do câmbio, mas da economia global como um todo, o diretor do BC ponderou que, em um cenário incerto, que vem a reboque da política tarifária errática dos Estados Unidos, é natural que decisões sejam postergadas, o que afeta algumas variáveis importantes da economia.