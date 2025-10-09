Após derrubada de MP, Haddad desiste de viagem a Washington para reuniões do FMI

Após a derrota do governo com a derrubada da Medida Provisória (MP) alternativa à alta do IOF, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, desistiu de viajar a Washington para as reuniões anuais do Banco Mundial e Fundo Monetário Internacional (FMI). Ele permanecerá no Brasil para o "cumprimento de agendas oficiais", informou a pasta.

A secretária de Assuntos Internacionais da Fazenda, Tatiana Rosito, vai representar o ministro nos encontros entre os dias 13 e 16 de outubro, e na programação da trilha financeira do G20, segundo o ministério.