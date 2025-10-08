Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

TCU adia prazo de relicitação do Galeão para viabilizar conclusão de repactuação

Autor Agência Estado
O Tribunal de Contas da União (TCU) aprovou nesta quarta-feira a suspensão do processo de relicitação do Aeroporto Internacional Tom Jobim (Galeão), no Rio de Janeiro, até 31 de março de 2026. O pedido foi apresentado de forma conjunta pelo Ministério de Portos e Aeroportos, pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) e pela concessionária RIOgaleão, responsável pela operação do terminal.

A decisão garante segurança jurídica para a repactuação do contrato de concessão após o acordo celebrado entre o governo e a concessionária no fim do último mês. O objetivo é permitir que o governo conduza as negociações sem que corram, em paralelo, os prazos legais da relicitação anterior.

O leilão para concretizar a repactuação, quando outras empresas poderão competir pelo ativo, é previsto para março do ano que vem.

O novo contrato prevê a saída da Infraero da sociedade. Também está prevista a cobrança de uma contribuição variável de 20% sobre o faturamento bruto até 2039 e a criação de um mecanismo de compensação financeira em caso de restrições operacionais no Aeroporto Santos Dumont.

Na cerimônia de assinatura do acordo, em setembro, o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, disse que o aeroporto vai se tornar um importante hub de aviação na América do Sul. "Alcançamos um acordo para viabilizar um grande empreendimento do Brasil. Isso representa a retomada de um planejamento estratégico sobre um ativo fundamental da União", disse na ocasião.

