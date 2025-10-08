Subsidiária do BB nos EUA vai oferecer serviços bancários a clientes da Galapagos Advisory

O acordo concede a brasileiros e latino-americanos, residentes ou não nos EUA, o acesso a múltiplas soluções financeiras, como abertura de conta corrente, além de cartão de crédito com a marca conjunta Galapagos Capital e BB Americas Bank. Crédito pessoal e financiamento imobiliário também estão entre os produtos oferecidos. Os serviços estarão disponíveis em uma plataforma digital com atendimento em português, inglês e espanhol

O BB Americas Bank, subsidiária do Banco do Brasil nos Estados Unidos, anunciou nesta quarta-feira, 8, uma parceria para oferecer uma carteira de serviços bancários aos clientes da Galapagos Advisory, afiliada da Galapagos Capital, no mercado americano.

"Com essa parceria, poderemos atender uma base de clientes altamente qualificada por meio da Galapagos Capital, oferecendo a melhor solução de banking nos EUA para brasileiros e latino-americanos", afirmou o CEO do BB Americas Bank, Mario Fujii.

A parceria é mais uma etapa do fortalecimento da atuação internacional do BB. Com sede em Miami, na Flórida, o BB Americas Bank abriu um segundo escritório em Orlando, no mesmo Estado americano, em fevereiro. A subsidiária tem cerca de 70 mil clientes e administra US$ 3,2 bilhões em ativos. No ano passado, o BB Americas teve lucro de US$ 47 milhões.

O acordo também aprofunda os planos de internacionalização da Galapagos Capital, companhia global de investimentos que tem a gestão patrimonial como um dos pilares. A Galapagos atende mais de 50 mil clientes, com cerca de R$ 32 bilhões sob gestão.

"Estamos comprometidos em ampliar a proposta de valor da Galapagos Capital, integrando as soluções bancárias do BB Americas à nossa plataforma de Wealth Management, com suporte local nos Estados Unidos e padrão internacional de atendimento", disse o sócio da Galapagos Capital responsável pela área internacional, Bruno Carvalho.