SoftBank compra divisão de robótica da ABB por US$ 5,38 bilhões

O grupo japonês SoftBank fechou acordo para adquirir a unidade de robótica da suíça ABB por US$ 5,38 bilhões, valor que inclui dívidas. O negócio encerra o plano anterior da ABB de realizar a cisão e abertura de capital (spin-off, no termo em inglês) da sua unidade de robótica.

Segundo o presidente do conselho da ABB, Peter Voser, a proposta foi avaliada e comparada com a intenção original de cisão. "Ela reflete a força de longo prazo da divisão e criará valor imediato para os acionistas da ABB", afirmou.