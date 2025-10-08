Queda do dólar por ajuste a pares emergentes é contida por incerteza fiscal

O dólar opera em baixa na manhã desta quarta-feira, 8, após abrir em leve alta pontual. O mercado de câmbio ajusta-se à desvalorização do dólar ante moedas emergentes em meio à valorização de cerca de 1,5% do petróleo mais cedo, e a continuidade da paralisação do governo dos EUA pelo oitavo dia. Contudo, queda da produção industrial na Alemanha e preocupações políticas persistentes na França e no Japão ajudam a impulsionar o dólar frente seus pares desenvolvidos (DXY). No entanto, a recuperação intradia do real é contida pela valorização externa do dólar frente seus pares desenvolvidos. Além disso, há preocupações fiscais internas. A MP alternativa ao aumento do IOF foi aprovada com placar apertado na Comissão Mista e precisa passar também em plenário na Câmara e Senado ainda hoJe para não perder a validade. Além de incerteza sobre a aprovação nas duas casas, há risco de ser ainda mais desidratada, reduzindo o potencial de arrecadação ante o projeto original do governo, dificultando o cumprimento das metas do arcabouço fiscal.

Com as mudanças na comissão Mista, a arrecadação prevista caiu de R$ 20,87 bilhões para "mais de R$ 17 bilhões" em 2026. Alterações incluem fixar em 18% a alíquota sobre JCP e outras aplicações financeiras, recuar o aumento da tributação sobre bets e criar o Regime Especial de Regularização para apostas não tributadas antes da regulamentação. Foram excluídas mudanças na governança de sociedades anônimas e ajustadas regras de isenção de fundos de investimento. O mercado digere ainda pesquisas eleitorais. Sondagem da Genial/Quaest mostra que a aprovação do governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está no melhor nível desde janeiro. A gestão do petista é aprovada por 48% dos entrevistados e desaprovada por 49%. A pesquisa ainda mostra que a rejeição à anistia dos condenados pelos atos golpistas de 8 de janeiro aumentou em relação ao levantamento anterior. Em outro levantamento, da Real Time/Big Data, o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) lidera todos os cenários testados pela pesquisa sobre a disputada ao governo de São Paulo. A indefinição de Tarcísio sobre candidatura ao Planalto tem embaralhado o cenário eleitoral na direta e gera preocupações no mercados. É corrente entre analistas a avaliação de que parte relevante do mercado opera na expectativa de uma guinada da política econômica em direção à austeridade fiscal em 2027, com a ascensão de um quadro da direita ao Planalto.

Mais cedo, na agenda, o IPC-S da FGV desacelerou para 0,63% na primeira quadrissemana de outubro, após alta de 0,65% no fim de setembro. Em 12 meses, o índice acumula avanço de 4,12%. A caderneta de poupança registrou saída líquida de R$ 15,01 bilhões em setembro, com saldo final de R$ 1,01 trilhão, considerando rendimento de R$ 6,43 bilhões. No acumulado de 2025 até setembro, os saques líquidos somam R$ 78,47 bilhões, com rendimentos de R$ 56,63 bilhões.