Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Petróleo fecha em alta com risco geopolítico sobrepondo temores de possível excesso de oferta

Petróleo fecha em alta com risco geopolítico sobrepondo temores de possível excesso de oferta

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Os contratos futuros do petróleo fecharam em alta nesta quarta-feira, 8, enquanto o prêmio de risco geopolítico ainda equilibra as preocupações com um eventual excesso de oferta pela Organização de Países Exportadores de Petróleo e aliados (Opep+).

O petróleo WTI para novembro, negociado na New York Mercantile Exchange (Nymex), fechou em alta de 1,33% (US$ 0,82), a US$ 62,55 o barril. Já o Brent para dezembro, negociado na Intercontinental Exchange de Londres (ICE), avançou 1,22% (US$ 0,80), a US$ 66,25 o barril.

Segundo a Capital Economics, o conflito entre Rússia e Ucrânia entrou em uma nova fase nos últimos meses, e Kiev tem realizado ofensivas que miram o setor petrolífero russo. "Os danos à capacidade de refino e exportação russa até o momento, e a perspectiva de interrupções mais significativas, sugerem que o risco de alta para os preços do petróleo aumentou", explica.

Ainda, de acordo com o Saxo Bank, o petróleo bruto é negociado em alta apoiado pela cobertura de posições vendidas após a liquidação da semana passada. No entanto, o banco avalia que os temores de um iminente excesso de oferta global mantêm o Brent em uma "faixa estreita de negociação" nas últimas semanas.

Durante a sessão, no entanto, o movimento de alta do petróleo foi atenuado pela leitura semanal bem acima do esperado dos estoques de petróleo nos EUA, que subiram 3,715 milhões de barris, a 420,261 milhões de barris na semana passada, segundo dados do Departamento de Energia (DoE, na sigla em inglês). Analistas esperavam avanço de 700 mil barris.

*Com informações da Dow Jones Newswires

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar