Índice de Commodities do Banco Central cai 0,04% em setembro ante agosto

O IC-Br representa a média mensal dos preços de um conjunto de commodities consideradas relevantes para a dinâmica da inflação no Brasil.

O Índice de Commodities do Banco Central (IC-Br) medido em reais caiu 0,04% em setembro na comparação com agosto, informou a autarquia. A queda ocorreu em commodities agropecuárias (-0,78%) e de energia (-0,14%), enquanto houve aumento em metálicas (2,80%).

O setor agropecuário tem peso aproximado de 67% no índice, seguido pelos segmentos de energia (em torno de 17%) e de metais (com cerca de 16%).

Em dólares, o índice agregado avançou 1,44% em setembro, com altas no segmento agropecuário (0,68%), metálicas (4,33%) e energia (1,35%).

O IC-Br medido em reais acumula baixa de 10,27% de janeiro a setembro deste ano, mas ainda cresce 4,10% em 12 meses.

Os preços das commodities agropecuárias caem 11,46% no ano e sobem 4,83% em 12 meses; os de metais sobem 0,69% no ano e avançam 10,07% em 12 meses; e os de energia têm baixa de 16,73% no ano e queda de 6,20% em 12 meses.