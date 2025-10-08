Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Haddad sobre mudar meta fiscal: governo continuará perseguindo os mesmos objetivos

Autor Agência Estado
O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta quarta-feira, 8, que, seja qual for o resultado da apreciação da Medida Provisória (MP) 1.303/2025, alternativa à alta do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), o governo Lula vai "continuar perseguindo os mesmos objetivos".

Segundo o ministro, essa é a posição do presidente da República "tanto do ponto de vista social, quanto do ponto de vista das contas públicas".

Questionado especificamente sobre se mudar a meta fiscal é uma possibilidade, Haddad respondeu: "Nós vamos continuar perseguindo os mesmos objetivos. Isso diz tudo".

