Haddad: governo só está querendo que acordo seja cumprido com MP alternativa ao IOF

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta quarta-feira, 8, que o governo somente quer que seja cumprido o acordo que foi feito quanto à Medida Provisória 1.303/2025, com alternativas à alta do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF). A MP está prevista para ser votada ainda nesta quarta pelo Congresso.

O ministro afirmou que é natural que "forças que atuam na sociedade e grupos de interesse" se façam presentes na discussão, mas enfatizou, na sequência, que "aqueles que querem desorganizar o Orçamento, como fizeram em 2022, com finalidade eleitoral, vão se equivocar pela segunda vez".

Esse mesmo grupo teria fracassado ao adotar a estratégia de "liberar geral" em 2022, para tentar fazer "o que não era correto", ainda segundo Haddad.

"Eles estão, de novo, querendo desorganizar as contas públicas, trocando os sinais. [...]. Eu penso que se for essa a intenção, isso também não vai lograr êxito", disse o ministro da Fazenda. "Você tentar desorganizar, descumprir acordo na política, lutar contra o País para preservar privilégios, é uma coisa que não vai conduzir a um bom lugar."