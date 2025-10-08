Governo quer cumprir superávit primário ano que vem e favorecer queda de juros, diz Zarattini

O relator da Medida Provisória alternativa ao Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), Carlos Zarattini (PT-SP), afirmou nesta quarta-feira, 8, que seu parecer sobre o tema "teria todas as condições de ser aprovado". Segundo o deputado, houve acordo durante a construção do relatório, que foi "sabotado". "Negociaram conosco e depois tiraram o time de campo. Então, nós vamos defender essa proposta, esse acordo que foi feito, que está no texto que foi aprovado ontem por 13 votos a 12", pontuou.

O deputado defendeu seu relatório e a MP argumentando que o governo Luiz Inácio Lula da Silva quer cumprir superávit primário no ano que vem e favorecer queda de juros. "Essa conversa de que o governo vai ter 20 bilhões a mais para gastar é conversa mole. Porque todo mundo sabe que o limite de gastos é dado pelo arcabouço. O que o governo quer com esses recursos é poder atender o que está na LDO, que é cumprir o superávit primário no ano que vem, e com isso favorecer a queda de juros no Brasil, que nós queremos que baixe, porque são excessivos", indicou.