Fechamento do mercado financeiro
A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.
BOLSAS
Ibovespa: +0,56%
Pontos: 142.145,38
Máxima de +0,73% : 142.385 pontos
Mínima estável: 141.356 pontos
Volume: R$ 19,9 bilhões
Variação em 2025: 18,18%
Variação no mês: -2,8%
Dow Jones: 0%
Pontos: 46.601,78
Nasdaq: +1,12%
Pontos: 23.043,38
Ibovespa Futuro: +0,66%
Pontos: 142.535
Máxima (pontos): 142.750
Mínima (pontos): 141.620
BLUE CHIPS
Itau Unibanco PN
Preço: R$ 37,23
Variação: +0,16%
Petrobras PN
Preço: R$ 30,64
Variação: -0,62%
Bradesco PN
Preço: R$ 17,00
Variação: +1,67%
Ambev ON
Preço: R$ 11,90
Variação: +1,62%
Petrobras ON
Preço: R$ 32,53
Variação: -1,18%
Vale ON
Preço: R$ 59,25
Variação: +0,85%
BRF SA ON
Preço: R$ 17,95
(22/9/2025)
Itausa PN
Preço: R$ 11,05
Variação: +0,91%
Global 40
Cotação: 724,012 centavos de dólar
Variação: estável
CÂMBIO
- Dólar comercial no balcão
Compra: R$ 5,3432
Venda: R$ 5,3442
Variação: -0,11%
- Dólar Paralelo
Compra: R$ 5,46
Venda: R$ 5,56
Variação: +0,2%
- Dólar Ptax
Compra: R$ 5,3421
Venda: R$ 5,3427
Variação: +0,12%
- Dólar Turismo
Compra: R$ 5,4200
Venda: R$ 5,5250
Variação: +0,29%
- Dólar Futuro (novembro)
Cotação: R$ 5,3660
Variação: -0,34%
- Euro
Compra: US$ 1,1626 (às 18h35)
Venda: US$ 1,1628 (às 18h35)
Variação: -0,26%
- Euro comercial
Compra: R$ 6,2130
Venda: R$ 6,2140
Variação: -0,3%
- Euro turismo
Compra: R$ 6,3600
Venda: R$ 6,4710
Variação: -0,23%
JUROS
- CDB prefixado de 30 dias, 14,90% ao ano.
- Capital de giro, 6,76% ao ano.
- Hot money, ,63% ao mês.
- CDI, 14,90% ao ano.
- Over a 14,90%
OURO
- Ouro
Cotação: US$ 4.070,50 a onça-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)
