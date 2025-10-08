Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Em breve, teremos maior programa de investimento da história da empresa, diz diretor da Light

Autor Agência Estado
O diretor presidente da Light, Alexandre Nogueira, ressaltou hoje (8) que a transformação operacional da empresa está acontecendo e que acredita que a companhia tem as credenciais necessárias para alcançar a renovação da concessão. Segundo ele, a renovação do contrato será seguida por investimentos.

"Em breve, teremos o maior programa de investimento da história da Light. Algo para o pós-renovação da concessão", declarou a jornalistas durante o II Fórum PRORIO (Programa de Recuperação de Energia e Redução da Inadimplência Orientado).

A concessão da Light vence em junho de 2026. A empresa apresentou, ainda no ano passado, o pedido de renovação por mais 30 anos. A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) ainda não pautou o pedido.

"Operacionalmente estamos entregando serviço com melhor qualidade. É perceptível isso nos nossos números e também na percepção do consumidor", sustentou.

Em setembro, 31 municípios atendidos, pelo menos parcialmente, pela distribuidora de energia se manifestaram junto à Aneel em defesa da renovação da concessão.

Questionado por jornalistas, o executivo disse que a empresa também se prepara para o próximo Leilão de Reserva de Capacidade (LRCAP), previsto para março de 2026.

"Estamos com um projeto muito bom, de uma hidrelétrica de 160 a 180 megawatt (MW), e a nossa expectativa é de sermos muito competitivos nesse leilão", finalizou.

O Ministério de Minas e Energia (MME) confirmou a realização de dois LRCAPs em março de 2026, com o objetivo de contratar potência elétrica e reforçar a segurança do Sistema Interligado Nacional (SIN).

