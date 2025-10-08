Em breve, teremos maior programa de investimento da história da empresa, diz diretor da Light

O diretor presidente da Light, Alexandre Nogueira, ressaltou hoje (8) que a transformação operacional da empresa está acontecendo e que acredita que a companhia tem as credenciais necessárias para alcançar a renovação da concessão. Segundo ele, a renovação do contrato será seguida por investimentos. "Em breve, teremos o maior programa de investimento da história da Light. Algo para o pós-renovação da concessão", declarou a jornalistas durante o II Fórum PRORIO (Programa de Recuperação de Energia e Redução da Inadimplência Orientado).

A concessão da Light vence em junho de 2026. A empresa apresentou, ainda no ano passado, o pedido de renovação por mais 30 anos. A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) ainda não pautou o pedido. "Operacionalmente estamos entregando serviço com melhor qualidade. É perceptível isso nos nossos números e também na percepção do consumidor", sustentou. Em setembro, 31 municípios atendidos, pelo menos parcialmente, pela distribuidora de energia se manifestaram junto à Aneel em defesa da renovação da concessão. Questionado por jornalistas, o executivo disse que a empresa também se prepara para o próximo Leilão de Reserva de Capacidade (LRCAP), previsto para março de 2026.