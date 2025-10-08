Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Custo da cesta básica cai em 22 das 27 capitais do País, dizem Conab e Dieese

Autor Agência Estado
Tipo Notícia

O custo da cesta básica de alimentos caiu em 22 das 27 capitais brasileiras em setembro, segundo a Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos divulgada nesta quarta-feira, 8, pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) e pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese). Entre as maiores reduções estão Fortaleza (-6,31%), Palmas (-5,91%), Rio Branco (-3,16%), São Luís (-3,15%) e Teresina (-2,63%). A capital com maior alta foi Campo Grande, onde a cesta subiu 1,55%.

No levantamento, os menores valores médios foram registrados em Aracaju (R$ 552,65), Maceió (R$ 593,17), Salvador (R$ 601,74), Natal (R$ 610,27) e João Pessoa (R$ 610,93), enquanto São Paulo apresentou o maior custo da cesta, R$ 842,26, informou a Conab, em nota.

Entre os produtos que puxaram a queda nos preços estão o tomate, com recuo em 26 capitais, variando de -47,61% em Palmas a -3,32% em Campo Grande, e a batata, que caiu em dez das 11 cidades pesquisadas no Centro-Sul.

O arroz também ficou mais barato em 25 capitais, especialmente em Natal (-6,45%), Brasília (-5,33%) e João Pessoa (-5,05%). O açúcar registrou queda em 22 capitais, enquanto o café em pó caiu em 14. Já a carne bovina de primeira apresentou comportamento misto, com queda em 11 capitais e alta em 16.

No acumulado do terceiro trimestre, 25 das 27 capitais analisadas apresentaram redução no custo da cesta. Fortaleza lidera o ranking das maiores quedas, com -8,96% em relação a julho, seguida por São Luís (-6,51%), Recife (-6,41%) e João Pessoa (-6,07%). Apenas Macapá (+0,94%) e Campo Grande (+0,63%) registraram alta no período.

*Conteúdo elaborado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado

