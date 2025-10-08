Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Brasif Leblon faz parceria com Hitachi Construction Machinery para vender equipamentos pesados

Autor Agência Estado
A Brasif Leblon Fundo de Investimentos, veículo de investimentos das Empresas Brasif, anunciou uma parceria com a Hitachi Construction Machinery, uma das maiores fabricantes globais de equipamentos pesados, para a distribuição de máquinas voltadas à mineração e infraestrutura no Brasil.

A operação será conduzida de forma independente das demais empresas do grupo. As linhas de máquinas devem ser lançadas no primeiro trimestre de 2026.

Para a Brasif, o acordo reforça a estratégia de crescimento sustentável e diversificação, disse a empresa em nota. "Esperamos um incremento de 25% no faturamento por meio da parceria", disse o CEO, Gustavo Avelar.

A Brasif é uma holding com operações nos setores de máquinas e equipamentos, agronegócio, logística, hotelaria, moda e investimentos imobiliários. Atua em 22 estados no Brasil e nos Estados Unidos.

A Hitachi Construction Machinery é uma multinacional japonesa com mais de 50 anos de atuação, presente em mais de 60 países e com liderança global na fabricação de equipamentos para construção, mineração e infraestrutura.

Contato: [email protected]

