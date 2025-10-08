Bolsas de Nova York fecham sem sinal único; S&P 500 e Nasdaq têm recorde sob impulso de techs

As bolsas de Nova York encerraram a sessão desta quarta-feira, 8, sem direção única, com novos recordes de S&P 500 e Nasdaq. O setor de tecnologia continuou em destaque, enquanto investidores deixaram ata do Fed em segundo plano. O índice Dow Jones fechou estável, aos 46.601,78 pontos. Já o S&P 500 encerrou com ganho de 0,58%, aos 6.753,72 pontos, nova máxima de fechamento. Já a Nasdaq subiu 1,12%, aos 23.043,38 pontos, também em novo recorde de fechamento.

A alta nas ações registrada hoje foi impulsionada por notícias de que novos "acordos circulares" estariam sendo firmados no setor de inteligência artificial, aponta análise da Macquarie Group. Já a Capital Economics avalia que o mercado de ações dos Estados Unidos deve continuar crescendo acima de outros mercados globais, impulsionado pelas IA. Entre as ações que mais se movimentaram na sessão de hoje, a Confluent subiu 7,53%, após a Reuters publicar que a empresa estaria considerando uma venda. Enquanto isso, a empresa de infraestrutura em IA Penguin Solutions caiu 16,00% após lucros do quarto trimestre e previsões para 2026 abaixo do esperado. A AST SpaceMobile subiu 8,63% após a fabricante de satélites anunciar um acordo com a Verizon para fornecer um serviço de banda larga telefônica baseado no espaço. A Dell avançou em 9,05% após análise da Mizuho elevar o preço da ação da empresa. A Oracle subiu 1,54%, recuperando parte das perdas da terça, após a imprensa norte-americana divulgar que a margem de lucro da empresa era pequena em comparação com concorrentes.