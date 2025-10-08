Bolsas da Europa operam em alta, com salto de siderúrgicas após proposta tarifária da UE

São Paulo, 08/10/2025 - As bolsas europeias operam em alta na manhã desta quarta-feira, impulsionadas por ações de siderúrgicas, que reagem a uma proposta de tarifação do aço importado pela União Europeia.

Por volta das 6h35 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 avançava 0,58%, a 572,55 pontos.

Ontem, a UE anunciou planos de cortar quase pela metade sua cota de isenção tarifária sobre aço e produtos de aço e elevar a tarifa sobre importações excedentes de 25% a 50%, em um potencial golpe para países como Reino Unido, China, Índia e Turquia.

No horário acima, as gigantes siderúrgicas europeias ThyssenKrup, ArcelorMittal e SSAB tinham robustos ganhos de quase 3% a 4%.

Também mostrava desempenho positivo a empresa de engenharia suíça ABB (+1,2%), que vendeu sua unidade de robótica ao grupo japonês Softbank, por US$ 5,38 bilhões.