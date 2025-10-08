Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Bolsas da Europa operam em alta, com salto de siderúrgicas após proposta tarifária da UE

Bolsas da Europa operam em alta, com salto de siderúrgicas após proposta tarifária da UE

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 08/10/2025 - As bolsas europeias operam em alta na manhã desta quarta-feira, impulsionadas por ações de siderúrgicas, que reagem a uma proposta de tarifação do aço importado pela União Europeia.

Por volta das 6h35 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 avançava 0,58%, a 572,55 pontos.

Ontem, a UE anunciou planos de cortar quase pela metade sua cota de isenção tarifária sobre aço e produtos de aço e elevar a tarifa sobre importações excedentes de 25% a 50%, em um potencial golpe para países como Reino Unido, China, Índia e Turquia.

No horário acima, as gigantes siderúrgicas europeias ThyssenKrup, ArcelorMittal e SSAB tinham robustos ganhos de quase 3% a 4%.

Também mostrava desempenho positivo a empresa de engenharia suíça ABB (+1,2%), que vendeu sua unidade de robótica ao grupo japonês Softbank, por US$ 5,38 bilhões.

Por outro lado, a BVM tombava 9,3% em Frankfurt, após a montadora alemã de carros de luxo reduzir sua projeção de rentabilidade para este ano em função de vendas fracas na China, o que pesava no subíndice europeu do setor automotivo (-2,4%).

No âmbito macroeconômico, mais uma notícia negativa da Alemanha: a produção industrial amargou uma queda mensal de 4,3% em agosto, bem maior do que o recuo de 1% previsto por analistas consultados pelo The Wall Street Journal e um dia após as encomendas à indústria da maior economia europeia mostrarem uma inesperada retração no mesmo período.

Investidores também seguem atentos à crise política na França, onde o presidente Emmanuel Macron enfrenta crescente pressão para renunciar ou convocar uma eleição parlamentar antecipada, após o primeiro-ministro Sébastien Lecornu anunciar que deixaria o cargo, no começo da semana.

Às 6h48 (de Brasília), a Bolsa de Londres subia 0,60%, a de Paris avançava 0,71% e a de Frankfurt ganhava 0,45%. As de Milão, Madri e Lisboa, por sua vez, tinham respectivas altas de 0,67%, 0,55% e 0,68%.

Contato: [email protected]

*Com informações da Dow Jones Newswires

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar