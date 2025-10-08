Bolsas da Europa fecham em alta; Stoxx 600, Londres e Frankfurt renovam recordes

As bolsas da Europa fecharam a quarta-feira, 8, em alta, colocando em segundo plano o imbróglio político na França, apoiadas pelos setores de recursos básicos, bancos, luxo e defesa. Com o movimento, as bolsas de Londres e Frankfurt renovaram maiores níveis de fechamento. Perto do horário de fechamento, o Stoxx 600 subia 0,79%, a 573,79 pontos, após renovar máxima histórica a 574,32 pontos.

Ações de siderúrgicas europeias foram impulsionadas nesta quarta pelos planos da União Europeia (UE) de cortar quase pela metade sua cota de isenção tarifária sobre aço e produtos relacionados, além de elevar a tarifa sobre importações excedentes a 50%. A ArcelorMittal, uma gigante do setor, subiu 6,55% em Amsterdã, enquanto o subíndice de recursos básicos do Stoxx 600 avançou 1,8%. Em Londres, mineradoras e bancos lideraram ganhos, com destaque para Antofagasta (+4,22%) e Lloyds (+3,7%). O índice FTSE 100 encerrou em alta de 0,69%, a 9.548,87 pontos, em fechamento inédito e depois de renovar máxima histórica a 9.577,08 pontos. A Bolsa de Frankfurt também renovou maior nível de fechamento em avanço de 0,98%, a 24.623,59 pontos. Na ponta positiva, a Rheinmetall subiu 2,6%, refletindo ganhos do subíndice europeu de defesa (+1,6%) com perspectivas de maior investimento no setor frente a persistência da guerra na Ucrânia.

O movimento alemão colocou em segundo plano a inesperada queda na produção industrial do país e fortes perdas do setor automotivo. A BMW cortou expectativas para o ano por demanda fraca na China, vendo sua ação tombar 8,3% e refletir sobre pares como Mercedes-Benz (-2,9%) e Porsche (-2,1%). Os mercados europeus continuam monitorando desdobramentos do caos político na França. Em Paris, contudo, o índice CAC 40 subiu 1,07%, a 8.060,13 pontos, com extensão dos ganhos do setor de luxo, cujo subíndice tinha alta de 1,7%. Investidores ainda acompanharam comentários dos dirigentes Banco Central Europeu (BCE) Madis Muller, Joachim Nagel e José Luis Escrivá, que expressaram satisfação com o atual nível das taxas de juros.