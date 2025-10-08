Bolsas da Ásia fecham em baixa, após perdas generalizadas em Wall Street

São Paulo, 08/10/2025 - As bolsas asiáticas fecharam em baixa nesta quarta-feira, um dia após Wall Street sofrer perdas generalizadas pela primeira vez em oito pregões.

O índice japonês Nikkei caiu 0,45% em Tóquio, a 47.734,99 pontos, depois de atingir máximas históricas nos três últimos pregões, em reação principalmente à escolha da ultraconservadora Sanae Takaichi como líder do governista Partido Liberal Democrata (PLD).

Espera-se que Takaichi, que deverá ser a primeira mulher a ocupar o cargo de primeiro-ministro no Japão, aumente gastos e defenda a facilitação do crédito, o que pode atravancar planos do BC japonês (BoJ) de voltar a elevar juros.

Em outras partes da Ásia, o Hang Seng recuou 0,48% em Hong Kong, a 26.829,46 pontos, na volta de um feriado, e o Taiex registrou queda de 0,54% em Taiwan, a 27.063,68 pontos.

Ontem, as bolsas de Nova York encerraram os negócios em baixa, na primeira queda uniforme em oito sessões, à medida que um recente rali de ações de tecnologia ligadas à inteligência artificial (IA) perdeu fôlego e preocupações sobre a paralisação do governo dos EUA, que hoje entrou em seu oitavo dias, pesaram no sentimento.