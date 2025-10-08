Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Bolsas da Ásia fecham em baixa, após perdas generalizadas em Wall Street

Por Sergio Caldas

São Paulo, 08/10/2025 - As bolsas asiáticas fecharam em baixa nesta quarta-feira, um dia após Wall Street sofrer perdas generalizadas pela primeira vez em oito pregões.

O índice japonês Nikkei caiu 0,45% em Tóquio, a 47.734,99 pontos, depois de atingir máximas históricas nos três últimos pregões, em reação principalmente à escolha da ultraconservadora Sanae Takaichi como líder do governista Partido Liberal Democrata (PLD).

Espera-se que Takaichi, que deverá ser a primeira mulher a ocupar o cargo de primeiro-ministro no Japão, aumente gastos e defenda a facilitação do crédito, o que pode atravancar planos do BC japonês (BoJ) de voltar a elevar juros.

Em outras partes da Ásia, o Hang Seng recuou 0,48% em Hong Kong, a 26.829,46 pontos, na volta de um feriado, e o Taiex registrou queda de 0,54% em Taiwan, a 27.063,68 pontos.

Ontem, as bolsas de Nova York encerraram os negócios em baixa, na primeira queda uniforme em oito sessões, à medida que um recente rali de ações de tecnologia ligadas à inteligência artificial (IA) perdeu fôlego e preocupações sobre a paralisação do governo dos EUA, que hoje entrou em seu oitavo dias, pesaram no sentimento.

Os mercados da China continental voltam a operar amanhã (09), com o fim do feriado da "semana dourada". O da Coreia do Sul, por sua vez, reabre na sexta (10), após feriado que teve início no fim da semana passada.

Na Oceania, a bolsa australiana ficou no vermelho pelo terceiro dia seguido, com baixa de 0,10% do S&P/ASX 200 em Sydney, a 8.947,60 pontos.

