Ata do Fed mostra que não há urgência em encerrar aperto quantitativo

Antes da publicação da ata do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) referente à reunião de política monetária de setembro, alguns analistas projetavam que o documento poderia sugerir que as autoridades do BC dos Estados Unidos começaram a contemplar o fim da redução do balanço em meio a um aperto maior nos mercados de financiamento. No entanto, os especialistas citam que há poucos sinais no documento de que essa discussão tenha tido muito destaque.

Na reunião, funcionários do Fed de Nova York disseram às autoridades que as reservas bancárias cairão para um nível de aproximadamente US$ 2,8 trilhões até o final do primeiro trimestre de 2026, sugerindo que não há urgência em encerrar o escoamento de balanços na próxima reunião ou nas duas próximas. Fonte: Dow Jones Newswires.