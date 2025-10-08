Ata do Fed destaca riscos elevados de alta para inflação e maior risco de queda do emprego

A ata da última decisão de política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), divulgada nesta quarta-feira, 8, menciona que, ao discutir considerações de gerenciamento de riscos que poderiam influenciar as perspectivas para a política monetária, os participantes, no geral, julgaram que os riscos de alta para a inflação permanecem elevados e que os riscos de queda para o emprego estão altos e aumentaram. Segundo o documento referente à reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC, na sigla em inglês) de 16 e 17 de setembro, os participantes notaram que, nessas circunstâncias, se a política for afrouxada demais ou muito cedo e a inflação permanecer elevada, as expectativas de inflação de longo prazo podem se desancorar e tornar a restauração da estabilidade de preços ainda mais desafiadora.

No entanto, o texto afirma que, se as taxas de política forem mantidas muito altas por muito tempo, então o desemprego pode aumentar "desnecessariamente", e a economia pode desacelerar acentuadamente. "Nesse contexto, os participantes enfatizaram a importância de adotar uma abordagem equilibrada na promoção dos objetivos de emprego e inflação", acrescenta. A ata do Fed cita que os participantes notaram que as expectativas de inflação de longo prazo continuam "bem ancoradas" e que é importante que permaneçam assim para ajudar a retornar a inflação a meta de 2%. A maioria dos integrantes enfatizou os riscos de alta para suas perspectivas de inflação. Alguns participantes comentaram que percebiam menos risco de alta para suas perspectivas de inflação do que no início do ano. Meta de inflação

Dirigentes do Federal Reserve observaram que o progresso geral da inflação em direção à meta estagnou neste ano - mesmo excluindo os efeitos dos aumentos tarifários -, à medida que as leituras de inflação aumentaram, segundo a ata. No documento, divulgado nesta quarta-feira, eles expressaram preocupação de que as expectativas de inflação de longo prazo possam subir se a inflação não retornar ao seu objetivo em tempo hábil. Segundo o texto, os participantes do encontro observaram que a inflação aumentou desde o início do ano e permaneceu um pouco acima da meta de longo prazo de 2% do Comitê. Embora os integrantes do Fed tenham avaliado que os aumentos tarifários deste ano pressionaram a inflação para cima, alguns comentaram que esses efeitos pareceram ter sido um pouco atenuados até o momento em relação às expectativas do início do ano.

"Alguns participantes sugeriram que os ganhos de produtividade podem estar reduzindo as pressões inflacionárias. Alguns participantes expressaram a opinião de que, excluindo os efeitos dos aumentos tarifários deste ano, a inflação estaria próxima da meta", menciona a ata. Manutenção de juros A ata da última decisão de política monetária do Federal Reserve revelou que alguns dirigentes poderiam ter apoiado a manutenção de juros em setembro, embora maioria tenha dito que provavelmente seria apropriado afrouxar mais a política ainda este ano.

"Alguns participantes viram mérito em manter a taxa dos Fed Funds inalterada na reunião de setembro ou poderiam ter apoiado tal decisão", pontuou o documento. A ata também mostrou que diretor do Fed Stephen Miran, que votou por uma redução de 50 pontos-base no mês passado, tomou sua decisão devido a um maior enfraquecimento no mercado de trabalho durante a primeira metade do ano e da inflação subjacente que, em sua opinião, estava significativamente mais próxima de 2% do que aparentava nos dados. Os membros do BC norte-americano concordaram que inflação permanecia um pouco elevada e não mais caracterizam as condições do mercado de trabalho como sólidas, pois o emprego havia desacelerado e a taxa de desemprego aumentado - ainda que permanecesse baixa.