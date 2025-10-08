Alemanha: produção industrial cai 4,3% em agosto ante julho

A produção industrial da Alemanha caiu 4,3% em agosto ante julho, considerando ajustes sazonais e de calendário, segundo dados preliminares publicados nesta quarta-feira, 8, pelo Destatis, o escritório de estatísticas do país.

O desempenho negativo foi puxado principalmente pela forte retração na indústria automotiva, cuja produção encolheu 18,5% em relação ao mês anterior. O Destatis destacou que o recuo pode estar ligado à combinação de paralisações anuais para férias e trocas de linha de produção.