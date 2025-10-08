Acordo com OpenAI elimina intermediários e amplia colaboração, diz CEO da Nvidia

O CEO da Nvidia, Jensen Huang, afirmou que o novo acordo com a OpenAI marca uma mudança na forma como as duas companhias colaboram. Em entrevista à CNBC, o executivo destacou que se trata da primeira "parceria direta" entre a fabricante de chips e a criadora do ChatGPT, rompendo com o modelo em que provedores de nuvem atuavam como intermediários. "Pela primeira vez, a OpenAI vai comprar diretamente de nós", disse Huang, ao explicar que tradicionalmente as aquisições de GPUs ocorrem por meio de grandes operadoras de nuvem, como AWS, Google Cloud ou Microsoft Azure.

Ele ainda acrescentou que a demanda pelos chips Blackwell está "realmente muito, muito alta". O anúncio aprofunda a relação entre as empresas num momento em que a Nvidia planeja investir até US$ 100 bilhões na expansão da infraestrutura da OpenAI, com sistemas que exigem cerca de 10 gigawatts de energia - o equivalente, segundo Huang, a entre 4 milhões e 5 milhões de unidades de seus chips de inteligência artificial (IA). Segundo cálculo do Financial Times, as recentes parcerias firmadas pela OpenAI já são avaliadas em cerca de US$ 1 trilhão. A parceria, segundo o executivo, complementa a atuação da Nvidia com outras companhias do setor, como Oracle e CoreWeave. "Vamos ajudá-los a construir uma infraestrutura de IA que eles mesmos vão operar", afirmou.