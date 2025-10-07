Trump volta a criticar democratas e alerta para demissões caso shutdown continue

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira, 7, que o líder democrata no Senado, Chuck Schumer, "é incapaz de fazer um acordo" para encerrar a paralisação do governo federal, que já dura uma semana. "Muitas coisas serão encerradas pelo governo com o shutdown", disse o republicano, sem dar detalhes, acrescentando que, se a situação persistir, "muitas pessoas serão demitidas".

Trump alertou que, em quatro ou cinco dias, se o impasse continuar, parte dos empregos afetados "pode nunca mais voltar". O presidente tem responsabilizado os democratas pelo atual bloqueio orçamentário.