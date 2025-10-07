Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Reservas internacionais da China avançam pelo 2º mês consecutivo em setembro

Reservas internacionais da China avançam pelo 2º mês consecutivo em setembro

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

As reservas internacionais da China avançaram pelo segundo mês consecutivo em setembro, superando levemente as expectativas. Dados publicados hoje pelo PBoC, como é conhecido o banco central chinês, mostram que as reservas da segunda maior economia do mundo tiveram alta de US$ 16,5 bilhões em setembro, a US$ 3,339 trilhões. Analistas consultados pelo The Wall Street Journal previam avanço menor das reservas no último mês, a US$ 3,323 trilhões. Fonte: Dow Jones Newswires.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

China

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar