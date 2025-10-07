Reservas internacionais da China avançam pelo 2º mês consecutivo em setembro

As reservas internacionais da China avançaram pelo segundo mês consecutivo em setembro, superando levemente as expectativas. Dados publicados hoje pelo PBoC, como é conhecido o banco central chinês, mostram que as reservas da segunda maior economia do mundo tiveram alta de US$ 16,5 bilhões em setembro, a US$ 3,339 trilhões. Analistas consultados pelo The Wall Street Journal previam avanço menor das reservas no último mês, a US$ 3,323 trilhões. Fonte: Dow Jones Newswires.