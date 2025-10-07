Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Parecer de Zarattini sobre MP alternativa ao IOF diminui arrecadação de 2026 em até R$ 4,3 bi

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O novo parecer apresentado nesta terça-feira, 7, pelo deputado Carlos Zarattini (PT-SP) sobre a Medida Provisória (MP) 1.303, que serve como alternativa ao aumento do IOF, diminui a arrecadação prevista com o texto em 2026 em R$ 4,3 bilhões. As receitas no ano que vem sairiam de R$ 20,87 bilhões, no projeto original, para R$ 16,57 bilhões.

A diferença se deve a duas mudanças introduzidas pelo relator. Zarattini decidiu manter a isenção de títulos como LCAs e LCIs, cuja tributação em 5% renderia ao governo R$ 2,60 bilhões no ano que vem, segundo as estimativas da equipe econômica. Também foi retirado o aumento da tributação das bets, de 12% para 18%, que renderia R$ 1,70 bilhão.

Os números são aproximados, já que Zarattini criou, no parecer, o Regime Virtual de Regularização de Ativos Virtuais, para que as bets que operaram entre 2014 e 2024 possam recolher tributos sobre este período.

Mais cedo, a comissão mista que analisa a proposta adiou a sua reunião, prevista para as 9 horas desta terça-feira, para 15h30. O líder do governo no Congresso, Randolfe Rodrigues (PT-AP), disse que o atraso ocorreu para que fosse possível negociar o texto com senadores.

A MP 1.303 tem validade até esta quarta-feira, 8, e precisa ser votada pelo Congresso para não caducar. O texto é considerado essencial para que o governo consiga fechar o orçamento de 2026. A própria Proposta de Lei Orçamentária Anual (PLOA) do ano que vem, já enviada ao Congresso, leva em conta os recursos previstos.

Mais cedo, Zarattini disse que a mudança no seu parecer levaria a arrecadação prevista no ano que vem a R$ 17,0 bilhões, em valores arredondados.

