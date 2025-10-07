Membro do Fed defende decisões de juros baseadas em dados, não em questões políticas

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de Minneapolis, Neel Kashkari, defendeu que as decisões de política monetária devem ser baseadas em dados, não em questões políticas, ao realizar comentários em evento institucional de inteligência artificial, nesta terça-feira.

Questionado sobre a independência do BC norte-americano, Kashkari disse estar confiante de que o Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC, na sigla em inglês) continuará a tomar as decisões sobre as taxas de juros "a partir de análises".