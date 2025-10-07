Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Membro do Fed defende decisões de juros baseadas em dados, não em questões políticas

Membro do Fed defende decisões de juros baseadas em dados, não em questões políticas

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de Minneapolis, Neel Kashkari, defendeu que as decisões de política monetária devem ser baseadas em dados, não em questões políticas, ao realizar comentários em evento institucional de inteligência artificial, nesta terça-feira.

Questionado sobre a independência do BC norte-americano, Kashkari disse estar confiante de que o Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC, na sigla em inglês) continuará a tomar as decisões sobre as taxas de juros "a partir de análises".

Ainda, segundo ele, se o Fed reduzir drasticamente as taxas de juros, a economia pode ter uma explosão de alta inflação.

Em relação à IA, Kashkari disse que ainda é cedo saber o impacto da tecnologia na economia do país.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

EUA

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar