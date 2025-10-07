Materiais e mão de obra desaceleram inflação da construção no IGP-DI de setembro, afirma FGV

A alta mais branda no custo do material de construção e da mão de obra desacelerou a inflação da construção no Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI) de setembro, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV) nesta terça-feira, 7.

O Índice Nacional de Custo da Construção (INCC-DI) passou de um avanço de 0,52% em agosto para uma elevação de 0,17% em setembro.