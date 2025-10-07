Lagarde volta a defender fortalecimento do euro como moeda 'verdadeira global'

A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, voltou a defender, em discurso preparado para um evento do Business France, nesta terça-feira, 7, o fortalecimento do euro como "moeda verdadeiramente global" e disse que a moeda da zona do euro pode ser uma fonte de força e resiliência para a economia em geral.

"Se fortalecermos os alicerces do euro agora, podemos transformar a nossa abertura em resiliência e as nossas fraquezas em pontos fortes", ponderou ela, ao ressaltar que, com um euro mais forte, é possível garantir que, no futuro, a moeda continuará a ser um pilar de estabilidade e força para a Europa, mesmo num mundo mais incerto.