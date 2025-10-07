Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Investidores se posicionam para uma crise prolongada na França, segundo consultoria financeira

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado
Tipo Notícia

O mais recente colapso político da França, após a renúncia do primeiro-ministro Sébastien Lecornu, abriu caminho para um período prolongado de instabilidade em toda a Europa, com investidores se preparando para mais volatilidade no euro e nos mercados europeus, à medida que a confiança na capacidade de governança francesa continua a se deteriorar, diz a consultoria financeira deVere Group.

"Os investidores estão agora se posicionando para uma crise prolongada", afirma Nigel Green, CEO da deVere. "O que vem a seguir não será definido por um único evento, mas por uma acumulação de incertezas. A paralisia política da França está se tornando uma característica estrutural do perfil de risco da Europa".

Segundo ele, os investidores estão repensando o prêmio de risco para a Europa, já que a França é grande demais para ser tratada como uma exceção: "quando ela falha, todo o bloco sente".

O presidente francês, Emmanuel Macron, poderia nomear outro primeiro-ministro interino, mas qualquer novo governo provavelmente enfrentará o mesmo impasse, ressalta Green.

Assim, o resultado mais provável é que a França continue operando sob regras de gastos de emergência até 2026, efetivamente colocando a política fiscal em espera.

"Os mercados já estão interpretando isso como uma perda de controle. Administrar uma grande economia sem um orçamento funcional mina a credibilidade, não apenas para a França, mas para toda a zona do euro", alerta o CEO.

