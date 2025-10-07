Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Independentemente de negociador dos EUA, diplomacia brasileira vai superar momento, diz Haddad

Autor Agência Estado
Agência Estado Autor
O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta terça-feira (7) que o governo não vai mudar a estratégia sobre como lidar com os Estados Unidos porque, para ele, o atual método está funcionando. Ele participa do programa Bom Dia, Ministro, da EBC, ligada ao governo.

"Nós não vamos mudar a estratégia porque a estratégia, na minha opinião, tem dado certo", disse. E completou: "Estamos tão confiantes nos nossos argumentos, que eles vão se fazer valer, através da nossa diplomacia".

Segundo Haddad, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) busca uma reaproximação com os EUA que não é ideológica. O ministro minimizou a escolha de Donald Trump pelo Secretário de Estado, Marco Rubio, para ser o interlocutor com o Brasil. Para ele, independentemente do negociador, a diplomacia brasileira - que classificou como "melhor do mundo" - vai superar esse momento.

Tags

EUA TRUMP

