Independentemente de negociador dos EUA, diplomacia brasileira vai superar momento, diz Haddad

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta terça-feira (7) que o governo não vai mudar a estratégia sobre como lidar com os Estados Unidos porque, para ele, o atual método está funcionando. Ele participa do programa Bom Dia, Ministro, da EBC, ligada ao governo.

"Nós não vamos mudar a estratégia porque a estratégia, na minha opinião, tem dado certo", disse. E completou: "Estamos tão confiantes nos nossos argumentos, que eles vão se fazer valer, através da nossa diplomacia".