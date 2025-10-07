IGP-DI de setembro sobe 0,36%, ante alta de 0,20% em agosto, revela FGV

A taxa de 0,36% do indicador ficou pouco acima do piso de 0,33% das estimativas da pesquisa feita pelo Projeções Broadcast e abaixo da mediana de 0,42%. O teto era 0,65%.

O Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI) registrou alta de 0,36% em setembro, após uma elevação de 0,20% em agosto, divulgou nesta terça-feira, 7, a Fundação Getulio Vargas (FGV). Com o resultado, o IGP-DI acumulou um recuo de 1,27% no ano e avanço de 2,31% em 12 meses.

A FGV informou ainda os resultados dos três indicadores que compõem o IGP-DI. O IPA-DI, que representa o atacado, teve uma elevação de 0,30% em setembro, ante um aumento de 0,35% em agosto. O IPC-DI, que apura a evolução de preços no varejo, subiu 0,65% em setembro, após queda de 0,44% em agosto.

Já o INCC-DI, que mensura o impacto de preços na construção, teve elevação de 0,17% em setembro, depois da alta de 0,52% em agosto.

O período de coleta de preços para o índice de setembro foi do dia 1º ao dia 30 do mês.