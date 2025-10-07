IBM fecha parceria com a Anthropic para levar modelo de IA Claude a softwares corporativos

A IBM anunciou nesta terça-feira, 7, um acordo com a Anthropic para integrar o modelo de linguagem de inteligência artificial (IA) Claude a parte de seus produtos de software corporativo. A parceria busca ampliar o uso de IA em processos de desenvolvimento e modernização de sistemas empresariais, com foco em segurança e governança, segundo comunicado da companhia.

O Claude será incorporado inicialmente a um novo ambiente de desenvolvimento da IBM, ainda em fase de testes privados com clientes selecionados.