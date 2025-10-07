Haddad: Temos que fazer no CMN alterações regulatórias nos títulos para garantir direcionamento

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta terça-feira, 7, que o Conselho Monetário Nacional (CMN) terá de fazer alterações regulatórias nos títulos cuja tributação será alterada pela aprovação do projeto da medida provisória (MP) 1.303/2025, com alternativas à alta do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF). No texto original do governo, estava prevista uma taxação de 5% sobre as Letras de Crédito do Agronegócio (LCAs) e do setor imobiliário (LCIs), além de debêntures incentivadas, CRIs (Certificados de Recebíveis Imobiliários) e CRAs (Certificado de Recebíveis do Agronegócio). Em uma versão prévia do relatório, o deputado Carlos Zarattini (PT-SP) elevou a alíquota de 7,5% sobre LCAs. Após sofrer resistência, a taxação foi retirada.

"Vamos ter que fazer no âmbito do CMN alterações regulatórias para coibir determinados transbordamentos", declarou Haddad a jornalista no Senado, após se reunir com líderes partidários para debater a MP. "Nós vamos ter que mexer na regulação. Isso é imperativo." Perguntado quais seriam esses ajustes, Haddad respondeu: "Que já foram feitos no passado e nós vamos ter que revisitar. Aumentar o direcionamento, garantir que está chegando ao produtor, seja da construção civil, seja da agricultura. E os setores concordam. Os setores não têm dificuldade com a parte regulatória no que diz respeito a direcionamento". A equipe econômica sustenta que o grande volume de títulos privados isentos do Imposto de Renda (IR) no mercado tem prejudicado a rolagem da dívida pública. Haddad disse que é preciso garantir que esses títulos não disputem com a rolagem da dívida, "como está acontecendo hoje". O ministro admitiu que esse aspecto talvez deveria ter sido considerado em outro diploma legal, "porque houve a sensação de que não tinha fins regulatórios. E tem". "Todo o sistema financeiro sabe que nós estamos tendo esse tipo de problema. Então, nós vamos adequar na regulação. Na regulação nós vamos canalizar para os produtores."