Haddad: Marina não tem indisposição a projetos de infraestrutura; questão é dizer como fazer

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta terça-feira (7) que a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, não quer travar grandes investimentos em infraestrutura, mas lembrou que ela precisa se preocupar com os impactos ambientais. Ele participa do programa Bom Dia, Ministro, da EBC, ligada ao governo.

"O que eu tenho visto acontecer no Ministério do Meio Ambiente é que a ministra Marina tem feito todos os esforços no sentido de viabilizar esses grandes investimentos", afirmou.