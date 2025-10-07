Governo anunciará nova política habitacional com mudança na poupança, diz ministro

O ministro das Cidades, Jader Filho, anunciou nesta terça-feira, 7, que o governo federal lançará na próxima sexta-feira, 10, uma nova política habitacional voltada à ampliação do crédito para a classe média. A principal medida prevê a redefinição da destinação dos depósitos compulsórios da poupança, liberando parte dos recursos atualmente retidos pelo Banco Central para financiar moradias. O evento de lançamento será realizado em São Paulo e contará com a presença do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva.

Hoje, o Banco Central exige que os bancos mantenham 20% dos depósitos de poupança recolhidos como compulsório, o que restringe o volume de crédito disponível. A proposta discutida pelo governo é reduzir esse porcentual e direcionar 80% do montante liberado exclusivamente para o Sistema Financeiro da Habitação (SFH). Os 20% restantes seriam aplicados no Sistema Financeiro Imobiliário (SFI). Segundo Jader Filho, a medida busca reverter a retração no crédito imobiliário, agravada pela saída de recursos da poupança e pelas altas taxas de juros. "Hoje, famílias de classe média encontram juros entre 19% e 22% ao ano, o que torna o financiamento praticamente inviável", disse o ministro, durante audiência pública no Senado.