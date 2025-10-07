Deve ocorrer conversa de ministros antes de reunião entre Lula e Trump, avalia Haddad

"Até uma reunião presencial entre os presidentes, eu acredito que vai haver alguma conversa no nível ministerial para preparar esse encontro. Não existe reunião entre presidentes sem preparo prévio, não tem", afirmou. Haddad reforçou que tudo no Brasil segue regras do Estado Democrático de Direito.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta terça-feira (7) que deve haver conversas em nível ministerial antes de um encontro presencial entre os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Donald Trump. Ele participa do programa Bom Dia, Ministro, da EBC , ligada ao governo.

Para o ministro, a questão entre o Brasil e os Estados Unidos não é comercial por parte dos norte-americanos. Segundo ele, o Brasil não vai fazer uma negociação "item a item" do tarifaço, reforçando que é preciso superar a questão política para uma resolução ampla.

Ele também defendeu que desde o inicio o governo não previu um impacto macroeconômico com o tarifaço, mas que há empresas sofrendo com a medida dos EUA. Por isso, quanto mais rápido isso for superado, melhor. "O dia em que o tarifaço foi anunciado eu disse 'olha não acredito que vai ter um impacto macroeconômico importante'. Eu acredito que vai ter um impacto microeconômico. Algumas empresas vão sofrer", disse.