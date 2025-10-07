CBIC diz que limite para saque-aniversário do FGTS é positivo para setor da construção

O presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), Renato Correia, considerou positiva a decisão desta terça-feira do Conselho Curador do FGTS de limitar as operações de crédito envolvendo o saque-aniversário do Fundo. Na avaliação da entidade, os limites vão permitir que os recursos do FGTS sejam destinados para suas atribuições originais.

"A CBIC sempre defendeu que o FGTS fosse utilizado para as suas funções originais, de salvaguardar o trabalhador em uma eventual demissão, no infortúnio de alguma doença, numa calamidade. E de financiar habitação, saneamento e mobilidade. Essas são as premissas desde a fundação do FGTS. Qualquer outro uso fora desses parâmetros originais acabam descobrindo um santo e cobrindo o outro. O FGTS tem que cobrir o santo da habitação, do saneamento. É isso que a população do Brasil, com déficit habitacional resiliente, precisa", afirma Correia em nota divulgada pela CBIC.