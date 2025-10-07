Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Bolsas da Europa oscilam perto da estabilidade, de olho em crise política na França

Bolsas da Europa oscilam perto da estabilidade, de olho em crise política na França

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Por Sergio Caldas

São Paulo, 07/10/2025 - As bolsas europeias oscilam perto da estabilidade na manhã desta terça-feira, enquanto investidores aguardam desdobramentos da crise política na França após a inesperada renúncia do primeiro-ministro Sébastien Lecornu.

Por volta das 6h05 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 se mantinha estável, em 570,24 pontos.

Lecornu anunciou ontem que deixaria o cargo, apenas um dia após nomear um novo governo e menos de um mês depois de virar premiê.

Em uma reviravolta surpreendente, o presidente francês, Emmanuel Macron, deu a Lecornu até amanhã (08) para conduzir uma rodada de "discussões finais" com partidos rivais, na tentativa de chegar a um consenso sobre planos orçamentários.

Ontem, a Bolsa de Paris caiu mais de 1%, com quedas particularmente significativas de grandes bancos franceses.

Várias ações francesas se recuperam nesta manhã, no entanto, caso da montadora Renault (+2%, no horário acima) e das empresas de artigos de luxo Kering (+5%) e LVMH (+2,2%).

No noticiário macroeconômico, as encomendas à indústria alemã decepcionaram com uma queda mensal de 0,8% em agosto. A previsão de analistas da FactSet era de alta de 1%.

Às 6h20 (de Brasília), a Bolsa de Londres subia 0,05%, a de Paris avançava 0,09% e a de Frankfurt caía 0,03%. Já a de Milão tinha alta de 0,14%, a de Madri recuava 0,07% e a de Lisboa perdia 0,38%.

Contato: [email protected]

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar