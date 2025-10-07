Bolsas da Europa oscilam perto da estabilidade, de olho em crise política na França

São Paulo, 07/10/2025 - As bolsas europeias oscilam perto da estabilidade na manhã desta terça-feira, enquanto investidores aguardam desdobramentos da crise política na França após a inesperada renúncia do primeiro-ministro Sébastien Lecornu.

Por volta das 6h05 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 se mantinha estável, em 570,24 pontos.

Lecornu anunciou ontem que deixaria o cargo, apenas um dia após nomear um novo governo e menos de um mês depois de virar premiê.

Em uma reviravolta surpreendente, o presidente francês, Emmanuel Macron, deu a Lecornu até amanhã (08) para conduzir uma rodada de "discussões finais" com partidos rivais, na tentativa de chegar a um consenso sobre planos orçamentários.

Ontem, a Bolsa de Paris caiu mais de 1%, com quedas particularmente significativas de grandes bancos franceses.