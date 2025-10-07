Bolsas da Europa fecham sem direção única, em meio a caos político na França

As bolsas da Europa fecharam sem direção nesta terça-feira, 7, com as principais praças perto da estabilidade, à medida que investidores ponderam o caos político na França e perspectivas para a economia europeia. Perto do horário de fechamento, o Stoxx 600 caía 0,16%, a 569,29 pontos, se afastando da máxima recorde alcançada na segunda-feira.

O caos político na França está se agravando, avalia o Swissquote. Apesar de aceitar a renúncia de Sébastien Lecornu como primeiro-ministro, o presidente Emmanuel Macron pediu que ele tentasse negociar por mais 48 horas para garantir "estabilidade no país" e aprovar o orçamento fiscal. Nesta terça, contudo, líderes de partidos da oposição afirmaram que não aceitarão negociar com Lecornu. Em Paris, o índice CAC 40 fechou em alta de 0,04%, a 7.974,85 pontos, apoiada pelo desempenho de ações de luxo - como os grupos LVMH (+3,4%) e Kering (+6%) - em recuperação após as fortes perdas registradas na segunda-feira. Bancos, contudo, continuaram a pesar na bolsa francesa, com BNP Paribas em queda de 1,3% e o Société Générale em recuo de 0,84%. No Reino Unido, a espera pelo orçamento fiscal também deixa investidores "desconfortáveis", conforme o Swissquote. Em Londres, o índice FTSE 100 avançou 0,05%, a 9.483,58 pontos. Destaque positivo, a Shell teve alta de 1,4%, depois de projetar lucro maior na sua divisão de gás integrado.