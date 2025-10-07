Bolsas da Ásia: Nikkei fecha praticamente estável, mas garante recorde pelo 3º pregão seguido

São Paulo, 07/10/2025 - A Bolsa de Tóquio fechou praticamente estável nesta terça-feira, mas renovou máxima histórica, enquanto a de Taiwan subiu na esteira de ganhos de ações de tecnologia em Nova York.

O Nikkei teve alta marginal de 0,01% em Tóquio, a 47.950,88 pontos, mas atingiu patamar recorde pelo terceiro pregão consecutivo. Ontem, o índice japonês saltou quase 5% em reação à escolha da ultraconservadora Sanae Takaichi como líder do governista Partido Liberal Democrata (PLD). A expectativa é que Takaichi, que deverá ser a primeira mulher a ocupar o cargo de primeiro-ministro no Japão, relaxe a política fiscal, com aumento de gastos e redução de impostos.

Na volta de um feriado, o Taiex avançou 1,68% em Taiwan, a 27.211,95 pontos, um dia após o Nasdaq avançar a novo recorde em meio ao entusiasmo com as possibilidades da inteligência artificial. Ontem, a OpenAI fechou uma parceria multibilionária com a AMD. Na semana passada, a startup de IA já havia anunciado parcerias com as sul-coreanas Samsung e SK Hynix e com a japonesa Hitachi.

Em outras partes da Ásia, os mercados da China continental, de Hong Kong e da Coreia do Sul não operaram hoje devido a feriados.

Na Oceania, a bolsa australiana ficou no vermelho pelo segundo dia consecutivo, com baixa de 0,27% do S&P/ASX 200 em Sydney, a 8.956,80 pontos.