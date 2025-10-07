Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Alocações atuais de gastos públicos não promovem crescimento de forma efetiva, avalia FMI

O Fundo Monetário Internacional (FMI) diz que muitos países têm um escopo significativo para realocar os gastos públicos para áreas que aumentam o crescimento econômico, mas ressalta que as alocações atuais de gastos públicos não promovem o crescimento de forma efetiva, no capítulo do Monitor Fiscal publicado nesta terça-feira, 7, intitulado "Gastos mais inteligentes: como gastos públicos eficientes e bem alocados podem impulsionar o crescimento econômico".

Segundo a organização, embora tenha havido algum avanço no aumento da eficiência dos gastos, o progresso estagnou e as lacunas na eficiência dos gastos persistem em cerca de 31% das economias avançadas, 34% dos mercados emergentes e 39% dos países em desenvolvimento de baixa renda.

"Isso significa que os países poderiam obter de 30% a 40% mais valor pelo dinheiro adotando as práticas de melhor desempenho. Essas lacunas são particularmente pronunciadas nos gastos públicos com investimento e pesquisa e desenvolvimento (P&D)", acrescenta.

Ainda, no documento, o FMI afirma que estruturas institucionais mais fortes estão associadas a níveis mais altos de eficiência nos gastos públicos e a uma composição de gastos mais favorável ao crescimento. Segundo o texto, países com níveis mais baixos de corrupção, estado de direito mais forte e processos mais eficazes para gerenciar o investimento público gastam de forma mais eficiente e exibem menores graus de rigidez nos gastos.

