Zona do euro: vendas no varejo sobem 0,1% em agosto ante julho

Autor Agência Estado
Agência Estado
As vendas no varejo da zona do euro subiram 0,1% em agosto ante julho, segundo dados com ajustes sazonais publicados pela agência oficial de estatísticas da União Europeia (UE), a Eurostat, nesta segunda-feira, 6. O resultado de agosto surpreendeu analistas consultados pela FactSet, que previam queda de 0,1% nas vendas.

Na comparação anual, as vendas do setor varejista do bloco tiveram expansão de 1% em agosto.

Os dados das vendas de julho foram revisados, passando a mostrar baixa de 0,4% ante junho e ganho anual de 2,1%.

