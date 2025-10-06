Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Petrobras realiza primeira importação de gás natural da Argentina

Autor Agência Estado
A Petrobras informou nesta segunda-feira, 6, que realizou, na sexta-feira, 3, a primeira importação de gás natural não convencional da Argentina, produzido em Vaca Muerta, na província de Neuquén, em parceria com a argentina Pluspetrol.

Foram importados 100 mil metros cúbicos de gás natural, de um total de 2 milhões de metros cúbicos por dia que a estatal tem direito por contrato, na modalidade interruptível.

O acordo foi celebrado entre as subsidiárias das duas companhias, a Petrobras Operaciones (Posa) e a Gas Bridge Comercializadora, da Pluspetrol.

"Foram importados 100 mil metros cúbicos de gás natural, produzidos pela Posa e pela Pluspetrol, com o objetivo de testar o arcabouço comercial e operacional da operação. O gás foi transportado via gasodutos, da Argentina até a Bolívia e de lá até o Brasil", explicou a Petrobras em nota.

Segundo a estatal brasileira, novas operações de importação ocorrerão conforme as empresas identifiquem oportunidades comerciais.

"Essa primeira operação é um marco relevante para a Petrobras, possibilitada pela integração das infraestruturas e que permite a conexão da produção própria da Petrobras na Argentina, por meio de sua subsidiária Posa, com o mercado nacional", afirmou a diretora de Transição Energética e Sustentabilidade da Petrobras, Angélica Laureano. "Essa solução logística e comercial abre uma nova possibilidade para importação de gás natural pelo Brasil, refletindo o compromisso da Petrobras com o aumento da oferta e com o desenvolvimento sustentável do mercado", acrescentou.

A Petrobras mantém operações de produção na Argentina por meio da Posa, subsidiária da companhia que detêm 33,6% de participação não operada no campo de Rio Neuquén, localizado nas províncias de Neuquén e Rio Negro.

A produção no campo de Río Neuquén é majoritariamente oriunda de reservatórios não convencionais (tight gas) das formações Punta Rosada e Lajas, informou a estatal.

