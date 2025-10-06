Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Palantir nega falhas em sistema do Exército dos EUA após relatório citar risco de segurança

Autor Agência Estado
A Palantir Technologies rejeitou, em comunicado enviado ao Wall Street Journal, as alegações de que a plataforma de comunicações NGC2, desenvolvida para o Exército dos Estados Unidos, apresenta falhas de segurança. A empresa afirmou que "o processo de revisão de segurança durante a fase experimental do NGC2 funcionou conforme o planejado" e que nenhuma vulnerabilidade foi encontrada em sua plataforma, acrescentando que eventuais descobertas foram "imediatamente corrigidas".

A resposta veio após uma reportagem da Reuters citar um memorando interno do Exército classificando o sistema como de "alto risco" e repleto de "problemas fundamentais de segurança". A notícia provocou queda acentuada das ações da Palantir, que recuaram mais de 8% na sexta-feira.

Segundo o Wall Street Journal, o executivo do Exército Joseph Welch afirmou que as preocupações não refletem falhas inerentes aos produtos das empresas, mas sim questões de "configuração e etapas de conformidade".

A plataforma é desenvolvida pela Palantir em parceria com a Anduril Industries, que venceu um contrato de quase US$ 100 milhões para o projeto.

A Anduril também declarou ao jornal que os problemas já foram resolvidos e que o NGC2 "segue o processo normal de desenvolvimento iterativo: identificamos riscos cedo, resolvemos rapidamente e fortalecemos o sistema antes de sua implantação".

