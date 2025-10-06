Palantir nega falhas em sistema do Exército dos EUA após relatório citar risco de segurança

A Palantir Technologies rejeitou, em comunicado enviado ao Wall Street Journal, as alegações de que a plataforma de comunicações NGC2, desenvolvida para o Exército dos Estados Unidos, apresenta falhas de segurança. A empresa afirmou que "o processo de revisão de segurança durante a fase experimental do NGC2 funcionou conforme o planejado" e que nenhuma vulnerabilidade foi encontrada em sua plataforma, acrescentando que eventuais descobertas foram "imediatamente corrigidas".

A resposta veio após uma reportagem da Reuters citar um memorando interno do Exército classificando o sistema como de "alto risco" e repleto de "problemas fundamentais de segurança". A notícia provocou queda acentuada das ações da Palantir, que recuaram mais de 8% na sexta-feira.