Motta prometeu avaliar urgência de PL do devedor contumaz, diz Emerson Kapaz

O presidente do Instituto Combustível Legal (ICL), Emerson Kapaz, disse hoje que o presidente da Câmara, deputado Hugo Motta (Republicanos-PB), prometeu avaliar a possibilidade de votar a urgência do projeto de lei, já aprovado no Senado, que endurece regras a devedores contumazes.

"Nós já tivemos reunião com o presidente da Câmara, Hugo Motta. Ele se comprometeu a fazer uma análise com os líderes e, possivelmente, um regime de urgência para entrar em votação do plenário o mais rápido possível", disse Kapaz durante palestra na conferência BiodieselBR. O projeto, ressaltou, representa a legislação mais importante no combate a fraudes no setor de combustível, que foi tema de um painel do evento.

"Nós temos um desafio agora, esta semana, talvez na próxima, de aprovar a mais importante legislação", afirmou o presidente do Instituto Combustível Legal. Ele acrescentou que, após a Operação Carbono Oculto, o projeto foi aprovado, por unanimidade, em apenas cinco dias no Senado.

"Sabe quantos anos estava parado lá? Oito anos parado no Senado, com esforço e interesse daqueles que não queriam de jeito nenhum que se aprovasse a legislação ... De repente, um milagre aconteceu no Senado: todo mundo está do lado da Carbono Oculto. Vamos ver na Câmara", declarou Kapaz.

Citando um estudo do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, ele ressaltou que o crime organizado ganha mais dinheiro com a venda ilegal de combustíveis, onde as fraudes rendem R$ 62 bilhões, do que com o tráfico de cocaína, cujo faturamento é estimado em menos de R$ 20 bilhões. "Ou seja, no setor de combustível é três vezes mais."