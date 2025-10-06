Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Lideranças sindicais entregam amanhã sugestões para debater transição justa na COP30

Lideranças sindicais entregam amanhã sugestões para debater transição justa na COP30

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Associações sindicais ligadas aos setores de petróleo, metalurgia e elétrico entregam nesta terça-feira, 07, em Brasília, durante o seminário "Laboratórios de Futuros: reflexões e propostas de trabalhadores para a transição energética justa", 20 propostas conjuntas para fomentar o debate sobre o tema às vésperas da COP30, que acontece em novembro, em Belém.

O encontro reunirá trabalhadores da Federação Única dos Petroleiros (Fup), Sindicato dos Metalúrgicos do ABC (SindMetal ABC), Federação Regional dos Urbanitários do Nordeste (Frune) e Confederação Nacional dos Urbanitários (CNU).

Entre as presenças confirmadas estão a diretora de Programas da COP30, Alice Amorim Voga; o diretor da Organização Internacional do Trabalho (OIT) para o Brasil, Vinícius Pinheiro; a especialista em transição justa da Climate Action Network International, Anabella Rosemberg; entre outros.

O evento faz parte da "Caravana do Futuro", em circulação no País desde maio, que busca ampliar o debate sobre o modelo energético brasileiro e defender uma transição justa, garantindo direitos e proteção social para trabalhadores e comunidades. As propostas conjuntas dos trabalhadores são resultado dos Laboratórios de Futuros, promovidos pela Aurora Lab, em parceria com as lideranças sindicais.

O coordenador-geral da Fup, Deyvid Bacelar, destacou a importância da participação dos trabalhadores e das comunidades na transição energética:

"Não podemos aceitar uma transição energética imposta de fora, que desconsidera nossa realidade e coloca os trabalhadores em segundo plano. A transição no Brasil precisa ser justa, soberana e popular, construída a partir das necessidades da população e com protagonismo do Estado, garantindo emprego decente, participação social e acesso à energia para todos", afirmou em nota.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar