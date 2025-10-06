Haddad vê simpatia de Alcolumbre por projeto do IR e diz que Lula vai sancionar lei em outubro

"Não falei com Davi Alcolumbre sobre isso, mas vi grande simpatia dele pela medida. O Senado votou na Comissão de Assuntos Econômicos um projeto muito parecido. Diante do que os senadores manifestaram, tenho certeza de que o Senado vai fazer exatamente o que a Câmara fez", disse o ministro, em entrevista à TV Record .

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta segunda-feira que vê "grande simpatia" do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), pelo projeto de lei que amplia a isenção do Imposto de Renda (IR), aprovado na semana passada pela Câmara.

Na noite da última quarta-feira, 1º, o plenário da Câmara aprovou o projeto do IR por unanimidade, nos termos do relatório do deputado Arthur Lira (PP-AL). Todas as bancadas orientaram favoravelmente ao texto, incluindo a oposição e partidos que questionavam a compensação do texto, como o Novo e o PL. Ao todo, foram 493 votos em prol do texto e nenhum contrário. Agora, o texto segue para apreciação dos senadores.

Haddad voltou a dizer que o presidente Lula vai sancionar a nova lei do IR neste mês. "Já disse e vou repetir que Lula sanciona a lei do IR no mês de outubro", afirmou.

"As pessoas que ganham R$ 5.000, R$ 6.000, R$ 7.000 estão pagando imposto, e quem ganha mais de R$ 1 milhão por ano paga menos. Alguém tinha que ter coragem de começar a mexer", prosseguiu. Ele ainda sustentou que a medida é fiscalmente neutra: "O imposto está saindo de um lugar e indo para outro. São várias ações no sentido de buscar alguma igualdade de oportunidades no Brasil".

Alguns trechos da entrevista do ministro foram divulgados no site R7 no fim da tarde desta segunda-feira, pouco depois da gravação. A Record News vai transmitir a íntegra da entrevista a partir das 22h30 de hoje. A partir das 19h a emissora deverá exibir trechos.