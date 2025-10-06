Grupo Multi vende negócio para pets por R$ 15 milhões para otimizar portfólio

O Grupo Multi (Multilaser) informou nesta segunda-feira, 6, que vendeu a sua operação Pet, que inclui negócios de tapetes higiênicos para pets, para o Grupo Bun. Segundo comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o negócio envolve a transferência integral dos ativos que compõem a Unidade Pet, incluindo, entre outros, maquinário, estoques, inventário, marcas e contratos relacionados.

Segundo a companhia, o valor total da transação é de R$ 15 milhões e está sujeito a ajustes de inventário e outras condições usuais neste tipo de contrato, a serem apurados na data de fechamento. O negócio, de acordo com o comunicado, está condicionado ao cumprimento de determinadas condições suspensivas, incluindo a sua aprovação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).